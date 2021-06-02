حسين عبد الغني: حمدالله بشر ويخطىء

(صدى):
صرح حسين عبدالغني المدير التنفيذي لنادي النصر، بأنه مستمر في عمله مع الفريق، وبدأ العمل للإعداد للموسم المقبل.
وقال عبد الغني في تصريحاته لـ "في المرمى"، إن موسم النصر في بداياته كان غير جيدًا، مضيفا: "هذا ليس تقصير من الأشخاص الموجودين، ومن الممكن أن يكون بسبب ظروف".
وأكد عبد الغني أنه لا يوجد شخص أكبر من النادي، قائلا: "المسؤول دوره الإصلاح وليس التأجيج، ولن نصدر بيانات بحق أي لاعب لأن الحل يكون داخل النادي".
وعن أخطاء عبد الرزاق حمدالله وتصرفاته غير اللائقة في عدد من المباريات وما إن كانت تمت معاقبته أم لا، تسائل عبد الغني: "ما هي المصلحة أن نكشف عقوبات اللاعبين في وسائل الإعلام؟، وحمد الله بشر قد يخطئ والأهم انه ظهر وأعتذر".
وبخصوص الحوافز المالية، قال عبد الغني: "أنا ضد الحوافز المالية للاعب إذا سجل هدف أو صنع، الأهم هي الفائدة للفريق، الحوافز تكون على البطولات والإنجازات الجماعية وليس الفردية".