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حسين عبد الغني: حمدالله بشر ويخطىء

الأخبار
منذ 8 دقائق
1245
حسين عبد الغني: حمدالله بشر ويخطىء

(صدى):
صرح حسين عبدالغني المدير التنفيذي لنادي النصر، بأنه مستمر في عمله مع الفريق، وبدأ العمل للإعداد للموسم المقبل.

وقال عبد الغني في تصريحاته لـ "في المرمى"، إن موسم النصر في بداياته كان غير جيدًا، مضيفا: "هذا ليس تقصير من الأشخاص الموجودين، ومن الممكن أن يكون بسبب ظروف".

وأكد عبد الغني أنه لا يوجد شخص أكبر من النادي، قائلا: "المسؤول دوره الإصلاح وليس التأجيج، ولن نصدر بيانات بحق أي لاعب لأن الحل يكون داخل النادي".

وعن أخطاء عبد الرزاق حمدالله وتصرفاته غير اللائقة في عدد من المباريات وما إن كانت تمت معاقبته أم لا، تسائل عبد الغني: "ما هي المصلحة أن نكشف عقوبات اللاعبين في وسائل الإعلام؟، وحمد الله بشر قد يخطئ والأهم انه ظهر وأعتذر".

وبخصوص الحوافز المالية، قال عبد الغني: "أنا ضد الحوافز المالية للاعب إذا سجل هدف أو صنع، الأهم هي الفائدة للفريق، الحوافز تكون على البطولات والإنجازات الجماعية وليس الفردية".

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
شطائر العناصر هي ذرة او أكثر طبعا مفردة متحررة في ظروف مغناطيسية وليست الجسيمات تحت الذرية سوى شطائر وحدات العناصر.
د محمد ماجد بخش
بمناسبة العنصرية العنصر ليس هو وحدة الانشطار والطاقة هي من وحدة العنصر بمعنى انشطار وحدة مجموع الذرات وليس انشطار الذرة. والاندماج النووي هو التفاعل...
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون يده ..
ابو محمد 😎 ✍️
كذب المنجمون ولو صدقوا ..
د محمد ماجد بخش
خرافة وخزعبلات ودجل ووسوسة شياطين. من غير حتى ما نسمع ولو سمعنا نتأكد ونوقن إن ذلك العراف يمارس الكهانة والكذب والإفتراء فمجرد الذهاب لمثل...

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