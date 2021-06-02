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"تويتر" يعلق حساب رئيس نيجيريا لخرقه القواعد

منذ 15 دقيقة
1350
"تويتر" يعلق حساب رئيس نيجيريا لخرقه القواعد

وكالات (صدى):
تعرض حساب الرئيس النيجيري محمد بخاري، أمس الأربعاء، للإيقاف مؤقتًا من قبل "تويتر" وذلك لخرقه القواعد، وتهديده للمتمردين بـ "الإبادة الجماعية".

وبين موقع "تويتر" أنه قرر حذف تغريدة بخاري لانتهاكها سياسة "السلوك المسيء"، وتعليق حسابه لمدة 12 ساعة.

وكان الرئيس النيجيري قد هدد في تدوينته بالتعامل مع "أناس" لم يتعلموا شيئًا من الحرب الأهلية، وأكد أن الذين يتصرفون بشكل سيئ، اليوم، هم أصغر من أن يدركوا الدمار والخسائر في الأرواح خلال الحرب الأهلية النيجيرية -على حد قوله-.

كما أشار محمد بخاري إلى أنه "سيتم التعامل معهم باللغة التي يفهمونها"، وذلك ردًا على هجمات واسعة النطاق على مرافق عامة شنها مجهولون في منطقة جنوب شرق البلاد.

تويتر
حساب
الإبادة الجماعية
نيجيربا

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