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بالفيديو .. قصة مواطن ضيع 40 مليون بسبب التستر

منذ 25 دقيقة
1633
بالفيديو .. قصة مواطن ضيع 40 مليون بسبب التستر

الرياض (صدى):
سلط البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الضوء على أهمية الاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، مستعرضا قصة سردها "على الحلافي" مالك ومؤسس مكتب "ساجيا" للخدمات حول أضرار التستر.

وذكر "الحلافي" أن أحد الموكلين جاء إليه في المكتب، وكان يشكو من أن المتستر جحد في كل أمواله وشراكاته في الشركة، والتي تقدر قيمتها بنحو 40 مليون ريال، مضيفا أن الأخير فقد هذه الأموال ولم يتمكن من استعادتها بسبب التستر التجاري.

وحث "الحلافي" على الاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي التستر التجاري، مشيدًا بكل التسهيلات والحوافز التي تم طرحها في الفترة التصحيحية لتشجيع المخالفين على المبادرة بتصحيح أوضاعهم.

التستر التجاري
شركة
جرائم التستر
اضرار التستر التجاري
مكتب "ساجيا" للخدمات

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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