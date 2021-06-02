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متخصص: “ رخصة المدرب ” كبحت جماح الدخلاء ولا يمكن التدريب دون مظلة “ التدريب المهني ”

منذ 13 ساعة
3098
متخصص: “ رخصة المدرب ” كبحت جماح الدخلاء ولا يمكن التدريب دون مظلة “ التدريب المهني ”

سعيد العجل (صدى):
أوضح متخصص في التدريب والتعليم أن رخصة المدرب المعتمد التي تصدرها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا تمكن حاملها من التدريب المباشر، ولا يحق له إصدار الشهادات ولا يستطيع أن يقدم أي دورة تدريبية إلا تحت مظلة معهد مرخص له وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد من قبل المؤسسة العامة للتدريب الأهلي.

وقال مدير عام شركة نجد للتدريب وتقنية المعلومات رمضان ظاهر العنزي أن هذه الرخصة لا تمنح إلا لمدرب متمكن ولكن هذا لا يمنع من مزيد من الضوابط بعد عمل الدراسات اللازمة التي تسهم في تقنين ورفع القدرات المهنية للمدربين.

وأضاف أن المهدد الرئيس يكمن في أن بعض الشركات أو الجهات تتعاقد مع مدربين يقدمون دورات لمنسوبي هذه الجهات بعيداً عن مظلة معاهد ومراكز التدريب ودون الحاجة لأخذ اعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويتم ذلك خارج إشرافها المباشر.

وحول مقولة أن رخصة المدرب المعتمد من المؤسسة لم تكبح جماح الدخلاء على مهنة التدريب بل جاءتهم فرصة أن يكونوا نظاميين بأخذ هذه الشهادات، أوضح أن الدخلاء فئة قليلة وتطوير الانظمة والتشريعات سيكبح جماحهم.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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