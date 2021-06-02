نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو نادر.. شخص تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم قبل 40 عامًا

منذ ساعة
1300
فيديو نادر.. شخص تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم قبل 40 عامًا

القاهرة (صدى):
أثار مقطع فيديو متداول عن " شخص " تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم الجدل بين المتابعين.

ويرجع تاريخ الفيديو قبل 40 عامًا بإحدى حلقات برنامج "أهلاً وسهلاً" والذي استضاف " سمير وسيدهم " مع قارئ الكف محمد فتحي.

وأخبر " قارئ الكف " جورج سيدهم أنه يجب ألا ينام حزينًا حتى لا يتعرض للمرض بسبب الحالة النفسية والعصبية وأن كتم غضبه بداخله سيصاب بالمرض.

وأصيب " جورج " بعد ذلك بجلطة جراء حالته النفسية السيئة بعد أن باع شقيقه ممتلكاته بموجب توكيل عام وهرب للخارج، وهو الأمر الذي أدى لتدهور حالته وابتعاده عن الأضواء.

أما سمير غانم، فأخبره "العراف" أن هناك مفاجأة ستحدث له وأن اثنين من ذريته سيكون لهما شأنًا ضخم، وربط المتابعون بين هذه النبوءة وبين زواجه بالفنانة دلال عبدالعزيز غانم بعد ذلك وشهرة كلاً من دنيا وإيمي سمير غانم في الفن.

 

سمير غانم
عراف
دلال عبدالعزيز
جورج سيدهم

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

أخر الأخبار

بالفيديو .. قصة مواطن ضيع 40 مليون بسبب التستر
بالفيديو .. قصة مواطن ضيع 40 مليون بسبب التستر
منذ 25 دقيقة 1626
تركي العجمة : غوميز لاعب شرس داخل الملعب
تركي العجمة : غوميز لاعب شرس داخل الملعب
منذ 25 دقيقة 291
حديث تركي الحربي عن إشراك سالم الدوسري وياسر الشهراني مع المنتخب
حديث تركي الحربي عن إشراك سالم الدوسري وياسر الشهراني مع المنتخب
منذ 29 دقيقة 290
الاتفاق يقترب من ضم سعيد المولد بعد رحيله من الأهلي 
الاتفاق يقترب من ضم سعيد المولد بعد رحيله من الأهلي 
منذ 37 دقيقة 1517
نهال عنبر تنفي ما يثار حول عودة دلال عبدالعزيز لمنزلها خلال الساعات المقبلة
نهال عنبر تنفي ما يثار حول عودة دلال عبدالعزيز لمنزلها خلال الساعات المقبلة
منذ ساعة 637
فيديو نادر.. شخص تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم قبل 40 عامًا
فيديو نادر.. شخص تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم قبل 40 عامًا
منذ ساعة 1300
ضبط مواطن سرق مركبتين و13 بطارية مركـبات في القصيم
ضبط مواطن سرق مركبتين و13 بطارية مركـبات في القصيم
منذ ساعة 1564
رئيس حزب " البشير " مطلوب أمام المحكمة الجنائية قبل يوليو القادم
رئيس حزب " البشير " مطلوب أمام المحكمة الجنائية قبل يوليو القادم
منذ ساعة 1569
الفضاوة وما تسوي وقت الاجازة
الفضاوة وما تسوي وقت الاجازة
منذ ساعة 937
بداية شر للعرسان
بداية شر للعرسان
منذ ساعة 499