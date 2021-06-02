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رئيس حزب " البشير " مطلوب أمام المحكمة الجنائية قبل يوليو القادم

منذ 19 دقيقة
1365
رئيس حزب " البشير " مطلوب أمام المحكمة الجنائية قبل يوليو القادم

وكالات (صدى):
أوضحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أنه بناء على سير التحقيقات التي تجريها المحكمة مع علي محمد علي، المعروف بـ"كوشيب"، فإن الحكومة السودانية مطالبة بتسليم رئيس المؤتمر الوطني الذي تم حله، أحمد هارون، القابع حاليا في سجن كوبر شرقي الخرطوم، وذلك قبل يوليو المقبل.

وأشارت فاتو بنسودا إلى أنها أجرت " محادثات بناءة " مع مسؤولين بالحكومة السودانية، بشأن تسليم مطلوبين، على رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، وآخرين صدرت ضدهم مذكرات اعتقال بسبب اتهامهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وشددت على أن " العدالة ستطال كل من ارتكب جرما في حقهم "، مردفة: " إذا اعتقد المجرمون الذين ارتكبوا الجرائم أنهم سيفلتون من العقاب، فإن هذا غير ممكن " .

عمر البشير
المحكمة الجنائية الدولية
حزب
دارفور
أحمد هارون
سجن كوبر

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...
عبدالله
الله يوفقهم لو تكمل معاهن ويتزوجن رجل واحد تثبت الشراكه قول وفعل
الملل
فيه خلال كبير كاس الملك ماسويتو له ضجه اعلاميه الخلل واضح

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