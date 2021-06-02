رئيس حزب " البشير " مطلوب أمام المحكمة الجنائية قبل يوليو القادم

وكالات (صدى):
أوضحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أنه بناء على سير التحقيقات التي تجريها المحكمة مع علي محمد علي، المعروف بـ"كوشيب"، فإن الحكومة السودانية مطالبة بتسليم رئيس المؤتمر الوطني الذي تم حله، أحمد هارون، القابع حاليا في سجن كوبر شرقي الخرطوم، وذلك قبل يوليو المقبل.
وأشارت فاتو بنسودا إلى أنها أجرت " محادثات بناءة " مع مسؤولين بالحكومة السودانية، بشأن تسليم مطلوبين، على رأسهم الرئيس السابق عمر البشير، وآخرين صدرت ضدهم مذكرات اعتقال بسبب اتهامهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وشددت على أن " العدالة ستطال كل من ارتكب جرما في حقهم "، مردفة: " إذا اعتقد المجرمون الذين ارتكبوا الجرائم أنهم سيفلتون من العقاب، فإن هذا غير ممكن " .