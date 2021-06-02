نهال عنبر تنفي ما يثار حول عودة دلال عبدالعزيز لمنزلها خلال الساعات المقبلة

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر مسؤولة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية في مصر، عن حقيقة استعداد الفنانة دلال عبدالعزيز للخروج من المستشفى والعودة إلى منزلها خلال الساعات المقبلة،
وقالت نهال عنبر: "نأمل جميعا في أن تخرج النجمة دلال عبد العزيز من المستشفى وتعود لمنزلها وجمهورها في أحسن حال وبصحة جيدة، وأن تنتهي هذه المحنة، ولكن في الحقيقة ما زالت الحالة تحتاج للرعاية الطبية ولا تسمح حالتها بمغادرة المستشفى حيث لم يطرأ عليها أي جديد".
وأضافت:"دلال في حالة مستقرة للوضع الذي هي عليه من معاناتها من مشاكل في التنفس، ولا أحد يعلم ما تخبئه الساعات القادمة ونتمنى أن تعود لمنزلها قريبا ولا نملك حاليا غير الدعاء لها".