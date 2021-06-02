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نهال عنبر تنفي ما يثار حول عودة دلال عبدالعزيز لمنزلها خلال الساعات المقبلة

منذ ساعة
635
نهال عنبر تنفي ما يثار حول عودة دلال عبدالعزيز لمنزلها خلال الساعات المقبلة

القاهرة (صدى):
كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر مسؤولة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية في مصر، عن حقيقة استعداد الفنانة دلال عبدالعزيز للخروج من المستشفى والعودة إلى منزلها خلال الساعات المقبلة،

وقالت نهال عنبر: "نأمل جميعا في أن تخرج النجمة دلال عبد العزيز من المستشفى وتعود لمنزلها وجمهورها في أحسن حال وبصحة جيدة، وأن تنتهي هذه المحنة، ولكن في الحقيقة ما زالت الحالة تحتاج للرعاية الطبية ولا تسمح حالتها بمغادرة المستشفى حيث لم يطرأ عليها أي جديد".

وأضافت:"دلال في حالة مستقرة للوضع الذي هي عليه من معاناتها من مشاكل في التنفس، ولا أحد يعلم ما تخبئه الساعات القادمة ونتمنى أن تعود لمنزلها قريبا ولا نملك حاليا غير الدعاء لها".

مصر
نهال عنبر
نقابة المهن التمثيلية
دلال عبدالعزيز

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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