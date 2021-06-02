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رجل يخنق زوجته حتى الموت بسبب رفضها معاشرته

منذ ساعة
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رجل يخنق زوجته حتى الموت بسبب رفضها معاشرته

القاهرة (صدى):
أنهى مصري حياة زوجته بطريقة بشعة ثم رمى جثتها في خزان مياه مجاور لمنزله؛ بسبب رفضها معاشرته جنسيا.

وأقر المتهم خلال التحقيقات، أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين زوجته فجر اليوم الأربعاء؛ بسبب رفضها معاشرته جنسيًا، لكونه يعاني من مرض مزمن بالجهاز التناسلي منذ الصغر.

وأوضح المتهم أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي فخنقها حتى سقطت على الأرض جثة هامدة،، مشيرا إلى أنه تخلص من الجثة بإلقائها في خزان مياه مجاور للمنزل.

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر وردها بلاغًا من سائق سيارة نقل، مقيم في جزيرة الوردان بالجيزة، بتغيب زوجته، وجرى على الفور تشكيل فريق بحث وتحرٍ لكشف ملابسات الواقعة.

مصر
جريمة
جثة
قتل
خزان مياه

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5071
منذ 7 دقائق
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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