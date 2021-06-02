بالفيديو.. الملحن سهم: لولا الأمير الوليد بن طلال لما خرج ألبوم نادي الهلال للنور

أميرة خالد (صدى):
روى الملحن " سهم " قصة ألبومه الأخير عن نادي الهلال، ودور الأمير الوليد بن طلال في أن يرى هذا الألبوم النور.
وأضاف، خلال حديثه في برنامج "ياهلا بالعرفج" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن الفنان عبدالمجيد عبدالله كان سيكون هو مؤدي أغنية "أنا الهلال أنا العناد" إلا أنه تعرض لوعكة صحية، ولم يقم بتسجيلها.
ولفت إلى أنه اضطر لغناء الأغنية بنفسه لأنهم كانوا حينها مرتبطين بميعاد لإنهاء الألبوم، مضيفا أن فكرة الألبوم جاءت من صاحب السمو الأمير وليد بن طلال بغرض تتويج الهلال.
وأشار إلى أن الأمير وليد بن طلال تواصل مع رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، وعرض عليه الفكرة، وبالفعل نسقوا مع رئيس قناة روتانا، سالم الهندي، لإنتاج الألبوم.
وأبدى سعادته بتلحين أغاني الألبوم، مقدما الشكر لكافة من ساهم في إخراج هذا الألبوم لجماهير الهلال، وعلى رأسهم الأمير وليد بن طلال.