جمعية السلياك توزع 544 سلة غذائية في مناطق المملكة

ريم عبدالعزيز (صدى):
ضمن مبادراتها الهادفة لتوفير سلال غذائية خالية من الجلوتين للأسر ذوي الدخل المحدود قامت جمعية السلياك بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية بمنطقة جازان تكفلت جمعية السلياك بأرسال 60 سلة غذائية خالية من الجلوتين دعماً لمستفيدين جمعية البر المصابين بمرض السلياك.
ووزعت جمعية السلياك 544 سلة غذائية في عدد من مناطق المملكة على المستفيدين المسجلين في الجمعية من المواطنين والمقيمين في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية خلال الشهر الماضي.
وقدمت جمعية السلياك تقديرها وشكرها الى كل من ساهم في دعم هذه المبادرة من المتبرعين .