نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القبض على 4 مقيمين سرقوا الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية في الرياض

منذ ساعة
1629
القبض على 4 مقيمين سرقوا الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية في الرياض

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 4 مقيمين من الجنسية البنجلادشية.

وأضاف أن المتهمين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وارتكبوا عددًا من جرائم السرقة، تمثلت في سرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والمتاجرة بها.

ولفت إلى أن قوات الأمن ضبطت بحوزتهم المسروقات ومعدات تستخدم في تنفيذ جرائمهم، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرياض
منطقة الرياض
شرطة منطقة الرياض
النيابة العامة
جرائم سرقة

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 355
منذ 4 دقائق
والله نهب من هاالوافدين .خسرو المسلمين.كل شي غالي واختلط الحابل بالنابل .مدري من وين يلقها الواحد.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...
عبدالله
الله يوفقهم لو تكمل معاهن ويتزوجن رجل واحد تثبت الشراكه قول وفعل
الملل
فيه خلال كبير كاس الملك ماسويتو له ضجه اعلاميه الخلل واضح

أخر الأخبار

حقيقة استعداد دلال عبدالعزيز للخروج من المستشفى والعودة لمنزلها خلال ساعات
حقيقة استعداد دلال عبدالعزيز للخروج من المستشفى والعودة لمنزلها خلال ساعات
منذ 3 دقائق 94
فيديو نادر.. شخص تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم قبل 40 عامًا
فيديو نادر.. شخص تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم قبل 40 عامًا
منذ 4 دقائق 106
ضبط مواطن سرق مركبتين و13 بطارية مركـبات في القصيم
ضبط مواطن سرق مركبتين و13 بطارية مركـبات في القصيم
منذ 11 دقيقة 1208
رئيس حزب " البشير " مطلوب أمام المحكمة الجنائية قبل يوليو القادم
رئيس حزب " البشير " مطلوب أمام المحكمة الجنائية قبل يوليو القادم
منذ 19 دقيقة 1363
الفضاوة وما تسوي وقت الاجازة
الفضاوة وما تسوي وقت الاجازة
منذ 25 دقيقة 415
بداية شر للعرسان
بداية شر للعرسان
منذ 25 دقيقة 308
هذا مو وقت مزح
هذا مو وقت مزح
منذ 26 دقيقة 266
رجل يخنق زوجته حتى الموت بسبب رفضها معاشرته
رجل يخنق زوجته حتى الموت بسبب رفضها معاشرته
منذ 26 دقيقة 447
بالفيديو.. الملحن سهم: لولا الأمير الوليد بن طلال لما خرج ألبوم نادي الهلال للنور
بالفيديو.. الملحن سهم: لولا الأمير الوليد بن طلال لما خرج ألبوم نادي الهلال للنور
منذ 39 دقيقة 481
مانشستر يونايتد يبدأ المفاوضات مع كيران تربيير
مانشستر يونايتد يبدأ المفاوضات مع كيران تربيير
منذ 51 دقيقة 1700