القبض على 4 مقيمين سرقوا الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية في الرياض

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 4 مقيمين من الجنسية البنجلادشية.
وأضاف أن المتهمين في العقدين الثالث والرابع من العمر، وارتكبوا عددًا من جرائم السرقة، تمثلت في سرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والمتاجرة بها.
ولفت إلى أن قوات الأمن ضبطت بحوزتهم المسروقات ومعدات تستخدم في تنفيذ جرائمهم، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.