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بالفيديو .. الزعاق: مربعانية القيظ ستكون خلال هذه الأيام

منذ ساعة
1917
بالفيديو .. الزعاق: مربعانية القيظ ستكون خلال هذه الأيام

الرياض (صدى):
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن خلال هذه الأيام سيحل موسم مربعانية القيظ، مضيفا أن الحر الشديد لا يأتي إلا بعد نهاية موسم المربعانية.

وأضاف، خلال حديثه بقناة "العربية"، أن المربعانية الصيفية تشهد نهاية فترة نزول الأمطار في المناطق العربية، وكذلك شدة الأمطار الخريفية على سلطنة عمان واليمن وجنوب المملكة.

ونبه بأن هذه الفترة تشهد أيضا نشاط الرياح الصيفية، لافتا إلى أن الصيف له بداية وشدة ونهاية، حيث تكون بدايته مع كنة الثريا ومربعانية القيظ، بينما تكون شدته مع مواسم الجوزاء والمرزم والكليبين، ونهايته في الصيف في موسم "سهيل".

اليمن
سلطنة عمان
المربعانية
خالد الزعاق
جنوب المملكة
الصيف
الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...
عبدالله
الله يوفقهم لو تكمل معاهن ويتزوجن رجل واحد تثبت الشراكه قول وفعل
الملل
فيه خلال كبير كاس الملك ماسويتو له ضجه اعلاميه الخلل واضح

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