البرقوق يقوي العظام ومفيد لمرضى السكري

أميرة خالد (صدى):
يعد البرقوق من أبرز الفاكهة الصيفية التي تحقق العديد من الفوائد للجسم فهو ذات قيمة غذائية عالية ويمد الجسم بما يحتاجه من طاقة وفائدة.
ولعل أبرز هذه الفوائد تكمن في استخدامه "ملين طبيعي" حيث يعادل البرقوق فعالية الملينات المستخدمة في علاج الإمساك لأنه يحتوي على الألياف القابلة للذوبان في الماء.
ويعمل البرقوق أيضًا على ضبط سكر الدم فهو مناسب لمرضى السكري؛ لأنه يحفز الجسم على إفراز هرمون الاديبونكتين المسئول عن تنظيم مستويات السكر بالدم.
وتشتمل فوائده أيضًا على تقوية العظام فهو يحتوي على المعادن التي تساعد على تقويتها وحمايتها من الكسور والإصابة بالهشاشة مثل "الكالسيوم والفسفور والنحاس والمنجنيز".
ويساعد البرقوق أيضًا في إنقاص الوزن فهو غني بالألياف التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، فضلًا عن قدرتها على تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.