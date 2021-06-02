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صحة حائل تتصدر مؤشرات أداء المديريات ومركز اتصال 937 للربع الأول 2021

منذ 13 ساعة
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صحة حائل تتصدر مؤشرات أداء المديريات ومركز اتصال 937 للربع الأول 2021

عارف السويدي (صدى):
حققت صحة حائل المركز الأول في الأداء ومركز اتصال الصحة 937 وذلك خلال الربع الأول 2021 على مستوى المديريات الصحية في المملكة بنسبة 97.58% .

يذكر أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل نفذت خلال الثلاث أشهر الماضية، 6432 جولة تفتيشية شملت عدد 20 مولاً، و 4458 زيارة لمحلات تجارية، و 1690 زيارة للمطاعم والمقاهي، و 55 زيارة للمنشئات الصحيه الخاصة، و 145 زيارة على الشقق المفروشة والفنادق، و 64 زيارة للأندية الرياضية للتأكد من الإلتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

من جهة أخرى نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل ممثلةً في إدارة الجودة ومراقبة المخرجات، برنامجًا تدريبيًا لمستخدمي منصة أداؤنا يقاس، والتي تستخدم لقياس تحقيق أهداف المديرية، حيث شارك في البرنامج عدد 18 إدارة تابعة للمديرية، كما شارك فيها مساعدي المدير العام، ومدراء الإدارات المرتبطة بمكتب المدير العام، ومنسقي الجودة في الإدارات.

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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