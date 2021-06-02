 بدرية أحمد تهاجم الفاشينيستات وتصفهن بـ " الكذابات والمنافقات "

أبوظبي (صدى):
هاجمت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد الفاشينيستات، واصفة إياهن بـ"الكذابات والمنافقات"، موضحة أنها أصيبت باكتئاب بسببهن خلال الفترة الماضية.
وقالت بدرية أحمد:"طول عمري انتظر طرزان يجي ينقذني من هاد الناس.. وطرزان مات حتى حريمته ماتت هاي اللي كنت اتابعها.. بس أنا في شيء زاد عن حده، شوية نلاقي خرجت لنا مشهورة تقول هاي اتطلقت.. وهاي انفصلت".
وتابعت:"شو خصنا إحنا.. وتقولك النفقة والأولاد وزوجي.. برضه شو خصنا إحنا وبعدها ترجع لزوجها.. والثانية تقول كل البنات نفسهن يسوون نفس أردافي وأنا قدوة البنات حاجة تجيب اكتئاب.. والثالثة تقول أنا عمري ماسويت عملية تجميل سوى أسناني.. كذابة وكذابة.. يروحوا يشوفوا صورك قبل كلكم مسويين".