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 بدرية أحمد تهاجم الفاشينيستات وتصفهن بـ " الكذابات والمنافقات "

منذ 3 ساعات
756
 بدرية أحمد تهاجم الفاشينيستات وتصفهن بـ " الكذابات والمنافقات "

أبوظبي (صدى):
هاجمت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد الفاشينيستات، واصفة إياهن بـ"الكذابات والمنافقات"، موضحة أنها أصيبت باكتئاب بسببهن خلال الفترة الماضية.

وقالت بدرية أحمد:"طول عمري انتظر طرزان يجي ينقذني من هاد الناس.. وطرزان مات حتى حريمته ماتت هاي اللي كنت اتابعها.. بس أنا في شيء زاد عن حده، شوية نلاقي خرجت لنا مشهورة تقول هاي اتطلقت.. وهاي انفصلت".

وتابعت:"شو خصنا إحنا.. وتقولك النفقة والأولاد وزوجي.. برضه شو خصنا إحنا وبعدها ترجع لزوجها.. والثانية تقول كل البنات نفسهن يسوون نفس أردافي وأنا قدوة البنات حاجة تجيب اكتئاب.. والثالثة تقول أنا عمري ماسويت عملية تجميل سوى أسناني.. كذابة وكذابة.. يروحوا يشوفوا صورك قبل كلكم مسويين".

كذب
بدرية أحمد
الفاشينيستات  اكتئاب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12491
منذ 32 دقيقة
شو خصنا إحنا..

وإحنا مالنا ..

مالنا ومالهم ..

إحنا إيش لنا شغل ..

ملناش دعوة ..

إحنا أيش حشرنا ..

إحنا ما دخلنا ..

مالت عليكم حيطة.
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 96
منذ 5 دقائق
كلاً يرى الناس بعين طبعه يابدورة😂😂

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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