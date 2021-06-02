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مريم الغامدي: رفضت دور الجدة " مزنة " في البداية بسبب التهميش

منذ 3 ساعات
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مريم الغامدي: رفضت دور الجدة " مزنة " في البداية بسبب التهميش

حامد العمري (صدى):
فاجأت الفنانة مريم الغامدي جمهورها بإعلانها أنها رفضت دور " الجدة مزنة " في المسلسل الشهير " الميراث " في البداية بسبب مخاوفها من تهميش الدور.

وقالت " الغامدي " في لقاء تلفزيوني لها أنها ترى أن دور الأم والجدة عادة ما يكون مهمشًا، مشيرة لمحاولة خبراء التجميل لرسم التجاعيد دائمًا حتى تظهر " الجدة " بمظهر قبيح.

وأكدت أنها وافقت على المسلسل بعد قراءة الملخص لتجد أن دور " الجدة مزنة " رائع خاصة وأن السيدة تبلغ في المسلسل الـ 70 من العمر وتدرس‭ ‬في‭ ‬جامعات‭ ‬خارج‭ ‬المملك وتحب‭ ‬الفن‭ ‬ونشيطة.

وأضافت: " وجدتها تشبه‭ ‬شخصيتي‭ ‬الحقيقية،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬جدة‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تحب‭ ‬الخروج‭ ‬والأناقة‭ ‬ولديها‭ ‬حسابات‭ ‬على‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬أخريات‭ ‬في‭ ‬سنها ‭. "

وأشارت " الغامدي " إلى أن هذا الدور هو نقطة هامة في حياتها فهى ترى أنه أكثر مسلسل سعودي أعطى "الأم والجدة" حقها ووضعها.

مريم الغامدي
مسلسل الميراث
الجدة مزنة

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80500
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههههه
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 96
منذ 7 دقائق
اتوقع ان بناتك صرنه جدات😆😆😆

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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