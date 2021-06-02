مريم الغامدي: رفضت دور الجدة " مزنة " في البداية بسبب التهميش

حامد العمري (صدى):
فاجأت الفنانة مريم الغامدي جمهورها بإعلانها أنها رفضت دور " الجدة مزنة " في المسلسل الشهير " الميراث " في البداية بسبب مخاوفها من تهميش الدور.
وقالت " الغامدي " في لقاء تلفزيوني لها أنها ترى أن دور الأم والجدة عادة ما يكون مهمشًا، مشيرة لمحاولة خبراء التجميل لرسم التجاعيد دائمًا حتى تظهر " الجدة " بمظهر قبيح.
وأكدت أنها وافقت على المسلسل بعد قراءة الملخص لتجد أن دور " الجدة مزنة " رائع خاصة وأن السيدة تبلغ في المسلسل الـ 70 من العمر وتدرس في جامعات خارج المملك وتحب الفن ونشيطة.
وأضافت: " وجدتها تشبه شخصيتي الحقيقية، وعلى الرغم من أنها جدة إلا أنها تحب الخروج والأناقة ولديها حسابات على السوشيال ميديا على عكس أخريات في سنها . "
وأشارت " الغامدي " إلى أن هذا الدور هو نقطة هامة في حياتها فهى ترى أنه أكثر مسلسل سعودي أعطى "الأم والجدة" حقها ووضعها.