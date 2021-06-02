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شاب يقتل موظفة استقبال بأحد الفنادق بعدما ابتسمت له بطريقة خاطئة

منذ 3 ساعات
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شاب يقتل موظفة استقبال بأحد الفنادق بعدما ابتسمت له بطريقة خاطئة

لندن (صدى):
تمكنت الشرطة البريطانية من ضبط رجل متهم لقتل موظفة استقبال إسبانية في فندق شهير في بورنماوث، بعدما ابتسمت له بطريقة خاطئة.

وتعرضت مارتا إلينا فينتو، البالغة من العمر 27 عاماً لهجوم من قبل ستيفن كول، البالغ من العمر 32 عاماً، حيث كانت تعمل كموظفة استقبال في الفندق المذكور.

وتبين أن القاتل يعاني من مرض الفصام المصحوب بجنون العظمة، كما اعترف بأنه مذنب بالقتل غير العمد بسبب نقص المسؤولية.

وأمرت المحكمة باحتجازه من دون قيود بموجب القانون الّذي يشمل “العناية بالصحة العقلية”، كما أثبت تشريح الجثة أن سبب الوفاة كان تعرّض الضحية لإصابات متعددة بسبب قوة الضربات الحادة.

بريطانيا
جريمة قتل
فندق
طريقة خاطئة
موظفة استقبال

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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