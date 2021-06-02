اتحاد الكرة يعتمد تأسيس مجلس جماهير المنتخب الوطني

طلال الغامدي (صدى):
اعتمد اتحاد كرة القدم تأسيس مجلس جماهير المنتخب الوطني، والذي يستعد لاستكمال مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث يواجه الأخضر شقيقه المنتخب اليمني على ملعب مرسول بارك بالرياض.
ويهدف المجلس إلى تقديم الدعم للمنتخب الوطني ومؤازرته في الاستحقاقات المقبلة والتنسيق مع الجماهير من أجل إظهار مدرجات الأخضر في أفضل صورة، بالإضافة إلى المساهمة في إقامة عدد من المبادرات التي تهتم بالجماهير في هذه الفترة الحاسمة.
وشهد أمس الثلاثاء عقد المجلس لإجتماعه الأول في مقر الاتحاد بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، وتم تعيين فهد الشاطري رئيسًا للمجلس بإجماع الاعضاء الحاضرين، كما تمت مناقشة كافة احتياجات الفترة المقبلة خلال الإجتماع.
وأعلن "القاسم" أن مجلس الجماهير سيعمل على رسم صورة مميزة عن الجماهير السعودية وسيباشر أعماله اعتبارًا من مباراة الأخضر أمام شقيقه اليمني السبت المقبل، مثنيًا على الجهود المقدمة من قبل المجلس في مشاركاتهم مع أنديتهم.
ودعا أيضًا الراغبين بالانضمام للمجلس من الأندية التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي من هــــنـــــا.