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الأرصاد: سماء غائمة ورياح نشطة على عدة مناطق

منذ ساعة
1541
الأرصاد: سماء غائمة ورياح نشطة على عدة مناطق

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الخميس.

وأوضح أن السماء ستكون غائمة جزئياً مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات "مكة المكرمة، والمدينة المنورة".

وتوقع هبوب رياح نشطة تؤثر على أجزاء من مناطق الرياض والمنطقة الشرقية ونجران، وقد تصل أعلى درجة حرارة إلى 46 درجة مئوية في الأحساء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في السودة.

المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس، سماء غائمة، رياح نشطة، مكة المكرمة، المدينة المنورة

الأرصاد

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الملل
حسبنا الله ونعم الوكيل
الملل
اعمالك يحاسبك الله عليه يوم القيامه
ابو رياض الحربي
مافهمنا الا العباية حياكي عند الابل في وادي الجرير ازبطك بعباية زي العسل
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله

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