منظمة الصحة العالمية توضح سبب حقن لقاح كورونا بالعضلة العلوية للذراع

وكالات (صدى):
كشفت منظمة الصحة العالمية عن سبب حقن لقاح كورونا أعلى الذراع خاصة وأن هذا الأمر أثار تساؤلات العديد من الأشخاص.
وقالت المنظمة في تصريحات لموقع " العربية " أن العضلة الموجودة أعلى الذراع تعد المكان المناسب لحقن أي لقاح وليس لقاح كورونا فقط.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة لـ "العربية"، أن العضلة " الدالية " في أعلى الذراع تكون فيها الدورة الدموية أكثر تدفقاً.
وأضاف: " وجود خلايا مناعية بهذه المنطقة من الجسم، يزيد من فاعلية اللقاحات في حين أنه إذا تم الحقن في الطبقة الدهنية تحت الجلد فإن امتصاص الجسم للقاح سيكون بطيئاً ".
كما أكد " الخولي " في تصرريحاته أن الحقن في المنطقة الدهنية لن يحفز الخلايا المناعية بدرجة كبيرة وهو الأمر الذي يقلل من فاعلية اللقاح.