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منظمة الصحة العالمية توضح سبب حقن لقاح كورونا بالعضلة العلوية للذراع

منذ ساعة
1986
منظمة الصحة العالمية توضح سبب حقن لقاح كورونا بالعضلة العلوية للذراع

وكالات (صدى):
كشفت منظمة الصحة العالمية عن سبب حقن لقاح كورونا أعلى الذراع خاصة وأن هذا الأمر أثار تساؤلات العديد من الأشخاص.

وقالت المنظمة في تصريحات لموقع " العربية " أن العضلة الموجودة أعلى الذراع تعد المكان المناسب لحقن أي لقاح وليس لقاح كورونا فقط.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة لـ "العربية"، أن العضلة " الدالية " في أعلى الذراع تكون فيها الدورة الدموية أكثر تدفقاً.

وأضاف: " وجود خلايا مناعية بهذه المنطقة من الجسم، يزيد من فاعلية اللقاحات في حين أنه إذا تم الحقن في الطبقة الدهنية تحت الجلد فإن امتصاص الجسم للقاح سيكون بطيئاً ".

كما أكد " الخولي " في تصرريحاته أن الحقن في المنطقة الدهنية لن يحفز الخلايا المناعية بدرجة كبيرة وهو الأمر الذي يقلل من فاعلية اللقاح.

فيروس كورونا
لقاح كورونا
الأوبئة
الحقن

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الملل
حسبنا الله ونعم الوكيل
الملل
اعمالك يحاسبك الله عليه يوم القيامه
ابو رياض الحربي
مافهمنا الا العباية حياكي عند الابل في وادي الجرير ازبطك بعباية زي العسل
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله

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