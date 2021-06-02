نواف العلي يفاجئ جمهوره بالعودة لزوجته بعد انفصالهما: " لم أتوقع ردة الفعل "

خالد الظفيري (صدى):
أعلن الممثل الكويتي نواف العلي، عن عودته مجددا لزوجته الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري، في شهر مايو الماضي، عقب 3 أشهر من الانفصال.
وقال نواف العلي إن عودتهما بعد الانفصال يعد بمثابة الالتئام الأسري مجددا، لافتا إلى أن الطلاق شيء من الطبيعي أن يحدث بينه وبين زوجته كما يحدث بين العوائل وبين الناس بشكل عام.
وعبر عن سعادته بالعودة مرة أخرى لأسرته، قائلا:"الحمد لله عدت على خير"، مضيفا أنه لم يكن يتوقع أن يكون هناك ردة فعل على طلاقه وهبة الدري من جانب الجمهور أو العديد من الفنانين، قائلا"ما كان في بالي يكون في ردة فعل شي وصار والحمد لله".