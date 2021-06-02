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يوفنتوس يقترب من صفقة تبادلية مع برشلونة لإعادة " بيانيتش "

منذ 39 دقيقة
1526
يوفنتوس يقترب من صفقة تبادلية مع برشلونة لإعادة " بيانيتش "

وكالات (صدى):
يعتزم نادي يوفنتوس الخوض في صفقة تبادلية مع نادي برشلونة من أجل استعادة اللاعب ميراليم بيانيتش.

وكان النادي قد أجرى في وقت سابق صفقة تبادلية مع برشلونة، وتخلت فيها عن خدمات بيانيتش مقابل الحصول على البرازيلي أرثور ميلو.

وتأتي رغبة النادي في استعادة بيانيتش استجابة لطلب المدير الفني الجديد، ماكس أليجري، الذي أكد ضرورة إعادة اللاعب ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تكون الصفقة التبادلية الجديدة تتضمن انتقال الأوروجوياني رودريجو بنتانكور إلى برشلونة مقابل استعادة يوفنتوس اللاعب بيانيتش.

يوفنتوس
برشلونة
كرة القدم
نادي برشلونة
نادي يوفنتوس
ميراليم بيانيتش

التعليقات

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أحدث التعليقات

حزيِّن المزيِّن
ايه الكوره يجد فيها الناس متنفس من الصدمات في الحياه والخفاقات وكرونا
ابو يزن
نعم كلامك مايخدم الفريق بس هذا الموجود تعرف الفلوس لنادي واحد الان هو المتحكم في كل شي ملعب ومال ومدرب يروح ومدرب يجي ولاعبين...
فايز المقيبل
وش لك ياخالد باالمنصة تبث أغاني
ع. س. ع
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه وجميع مرضى المسلمين
راي
قولك هذا زور وبتان اقول يا اروقي علمت النش الصغار التعصب كل شي يخص النصرانت متعصب ضده على طول لاكن اعلمك وفهمه يا الروقي...

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