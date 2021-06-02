يوفنتوس يقترب من صفقة تبادلية مع برشلونة لإعادة " بيانيتش "

وكالات (صدى):
يعتزم نادي يوفنتوس الخوض في صفقة تبادلية مع نادي برشلونة من أجل استعادة اللاعب ميراليم بيانيتش.
وكان النادي قد أجرى في وقت سابق صفقة تبادلية مع برشلونة، وتخلت فيها عن خدمات بيانيتش مقابل الحصول على البرازيلي أرثور ميلو.
وتأتي رغبة النادي في استعادة بيانيتش استجابة لطلب المدير الفني الجديد، ماكس أليجري، الذي أكد ضرورة إعادة اللاعب ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
ومن المتوقع أن تكون الصفقة التبادلية الجديدة تتضمن انتقال الأوروجوياني رودريجو بنتانكور إلى برشلونة مقابل استعادة يوفنتوس اللاعب بيانيتش.