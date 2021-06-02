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بالفيديو.. " زبيدة " تفتتح معرضًا كاملاً لتزيين سيارات النساء

منذ 43 دقيقة
1640
بالفيديو.. " زبيدة " تفتتح معرضًا كاملاً لتزيين سيارات النساء

الرياض (صدى):
تحدثت الفتاة السعودية " زبيدة " عن شغفها في تزيين السيارات وهو الأمر الذي دفعها لافتتاح معرضًا كاملاً لتزيين سيارات النساء.

وقالت "زبيدة" خلال لقائها بقناة "الإخبارية": " أحب عالم السيارات من وأنا صغيرة وأشوف أخويا كيف يهتم بسياراتهم وأشتريت سيارة لنفسي وأهتميت فيها وبعدها قررت أفتح مجال لتزين سيارات النساء".

وأضافت: "كل الأشياء في المعرض من تطريز وخياطة أنا اللي بعملها، وكان فيه بعض الانتقادات كيف مرأة تقدر تشتغل في مجال السيارات وقدرت أواجه الانتقادت وكانوا ضدي الآن صارو معي".

وأوضحت "زبيدة" أيضًا أنها اعتادت على صناعة الجلود والعمل على الآلات الحادة التي أصبحت مصدر رزق لها ولغيرها وفخر وقدوة لعدد من الفتيات السعوديات.

 

السيارات
الجلود
تزيين السيارات
الالآت الحادة

التعليقات

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أحدث التعليقات

حزيِّن المزيِّن
ايه الكوره يجد فيها الناس متنفس من الصدمات في الحياه والخفاقات وكرونا
ابو يزن
نعم كلامك مايخدم الفريق بس هذا الموجود تعرف الفلوس لنادي واحد الان هو المتحكم في كل شي ملعب ومال ومدرب يروح ومدرب يجي ولاعبين...
فايز المقيبل
وش لك ياخالد باالمنصة تبث أغاني
ع. س. ع
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه وجميع مرضى المسلمين
راي
قولك هذا زور وبتان اقول يا اروقي علمت النش الصغار التعصب كل شي يخص النصرانت متعصب ضده على طول لاكن اعلمك وفهمه يا الروقي...

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