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الأهلي يبحث عن لاعبين محليين في خطي الدفاع والهجوم 

منذ 51 دقيقة
1649
الأهلي يبحث عن لاعبين محليين في خطي الدفاع والهجوم 

ماجد محمد (صدى):
استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي على خطة تدعيم الفريق خلال الموسم المقبل.

أصدرت إدارة الأهلي قرارًا بالبحث عن لاعبين محليين في خطي الدفاع والهجوم، على أن يتم تحديد باقي الاحتياجات بعد التعاقد مع مدرب جديد، بحسب الزميلة "الرياضية".

كما لم تستقر إدارة الأهلي على أسماء معينة في المركزين، حيث ستفتح باب المفاوضات مع عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مع مخاطبة أنديتهم في حال موافقتهم على العروض.

وكان الأهلي أنهى الموسم في المركز الثامن بجدول ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

نادي الأهلي
دوري المحترفين
المفاوضات
ماجد النفيعي

التعليقات

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أحدث التعليقات

حزيِّن المزيِّن
ايه الكوره يجد فيها الناس متنفس من الصدمات في الحياه والخفاقات وكرونا
ابو يزن
نعم كلامك مايخدم الفريق بس هذا الموجود تعرف الفلوس لنادي واحد الان هو المتحكم في كل شي ملعب ومال ومدرب يروح ومدرب يجي ولاعبين...
فايز المقيبل
وش لك ياخالد باالمنصة تبث أغاني
ع. س. ع
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه وجميع مرضى المسلمين
راي
قولك هذا زور وبتان اقول يا اروقي علمت النش الصغار التعصب كل شي يخص النصرانت متعصب ضده على طول لاكن اعلمك وفهمه يا الروقي...

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