الأهلي يبحث عن لاعبين محليين في خطي الدفاع والهجوم 

ماجد محمد (صدى):
استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي على خطة تدعيم الفريق خلال الموسم المقبل.
أصدرت إدارة الأهلي قرارًا بالبحث عن لاعبين محليين في خطي الدفاع والهجوم، على أن يتم تحديد باقي الاحتياجات بعد التعاقد مع مدرب جديد، بحسب الزميلة "الرياضية".
كما لم تستقر إدارة الأهلي على أسماء معينة في المركزين، حيث ستفتح باب المفاوضات مع عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، مع مخاطبة أنديتهم في حال موافقتهم على العروض.
وكان الأهلي أنهى الموسم في المركز الثامن بجدول ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.