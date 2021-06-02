بالفيديو.. " بايدن " يثير غضب الأمريكيين بسبب تصريح عنصري عن البشرة السوداء

ترجمة (صدى):
أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن غضب الأمريكيين بسبب تصريح عنصري أدلى به عن أصحاب البشرة السوداء.
وقال " بايدن " خلال مؤتمر صحفي له: " إن رواد الأعمال السود لا ينجحون مثل البيض لأنهم لا يعرفون كيفية العثور على محامين ومحاسبين " .
وأضاف: " تُظهر البيانات أن رواد الأعمال السود الشباب قادرون تمامًا على النجاح إذا أتيحت لهم الفرصة مثل رواد الأعمال البيض لكن ليس لديهم محامون وليس لديهم محاسبين لكن لديهم أفكارًا رائعة ".
ويعد هذا التصريح العنصري الثاني لـ "بايدن" بعد قوله أن الأطفال الفقراء يتمتعون بنفس الذكاء والموهبة مثل الأطفال البيض.