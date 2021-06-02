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بالفيديو.. " بايدن " يثير غضب الأمريكيين بسبب تصريح عنصري عن البشرة السوداء

منذ 59 دقيقة
1810
بالفيديو.. " بايدن " يثير غضب الأمريكيين بسبب تصريح عنصري عن البشرة السوداء

ترجمة (صدى):
أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن غضب الأمريكيين بسبب تصريح عنصري أدلى به عن أصحاب البشرة السوداء.

وقال " بايدن " خلال مؤتمر صحفي له: " إن رواد الأعمال السود لا ينجحون مثل البيض لأنهم لا يعرفون كيفية العثور على محامين ومحاسبين " .

وأضاف: " تُظهر البيانات أن رواد الأعمال السود الشباب قادرون تمامًا على النجاح إذا أتيحت لهم الفرصة مثل رواد الأعمال البيض لكن ليس لديهم محامون وليس لديهم محاسبين لكن لديهم أفكارًا رائعة ".

ويعد هذا التصريح العنصري الثاني لـ "بايدن" بعد قوله أن الأطفال الفقراء يتمتعون بنفس الذكاء والموهبة مثل الأطفال البيض.

 

العنصرية
رئيس أمريكا
جو بايدن
أصحاب البشرة السوداء

التعليقات

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أحدث التعليقات

حزيِّن المزيِّن
ايه الكوره يجد فيها الناس متنفس من الصدمات في الحياه والخفاقات وكرونا
ابو يزن
نعم كلامك مايخدم الفريق بس هذا الموجود تعرف الفلوس لنادي واحد الان هو المتحكم في كل شي ملعب ومال ومدرب يروح ومدرب يجي ولاعبين...
فايز المقيبل
وش لك ياخالد باالمنصة تبث أغاني
ع. س. ع
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه وجميع مرضى المسلمين
راي
قولك هذا زور وبتان اقول يا اروقي علمت النش الصغار التعصب كل شي يخص النصرانت متعصب ضده على طول لاكن اعلمك وفهمه يا الروقي...

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