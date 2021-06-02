نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأمير وليد بن بدر : تعاقد النصر مع مينيز ليس عشوائيًا

منذ ساعة
1954
الأمير وليد بن بدر : تعاقد النصر مع مينيز ليس عشوائيًا

طلال الغامدي (صدى):
أبدى عضو الشرف الذهبي لنادي النصر، الأمير وليد بن بدر بن سعود، استيائه من محاربة البعض وانتقادهم لخطوة تعاقد النصر مع المدرب البرازيلي، مانو مينيز، لقيادة الفريق الأول بدلاً من الكرواتي الين هورفات.

وأكد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن "مينيز" يعد من أفضل المدربين، فهو مدرب السامبا لعامين متتاليين، وخلالها أشرف على تدريب المنتخب الأولمبي البرازيلي.

وأبدى الأمير وليد ثقته بقدرات المدرب، مؤكدًا أن التعاقد معه لم يكن عشوائيا، لافتا إلى أن البعض يتعمد مهاجمة المدرب لأنهم يعلمون بقيمته وقدراته لذلك يحاربون وجوده في النصر.

 

نادي النصر
السامبا
الين هورفات
مانو مينيز
الأمير وليد بن بدر بن سعود

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

حزيِّن المزيِّن
ايه الكوره يجد فيها الناس متنفس من الصدمات في الحياه والخفاقات وكرونا
ابو يزن
نعم كلامك مايخدم الفريق بس هذا الموجود تعرف الفلوس لنادي واحد الان هو المتحكم في كل شي ملعب ومال ومدرب يروح ومدرب يجي ولاعبين...
فايز المقيبل
وش لك ياخالد باالمنصة تبث أغاني
ع. س. ع
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه وجميع مرضى المسلمين
راي
قولك هذا زور وبتان اقول يا اروقي علمت النش الصغار التعصب كل شي يخص النصرانت متعصب ضده على طول لاكن اعلمك وفهمه يا الروقي...

أخر الأخبار

منظمة الصحة العالمية توضح سبب حقن لقاح كورونا بالعضلة العلوية للذراع
منظمة الصحة العالمية توضح سبب حقن لقاح كورونا بالعضلة العلوية للذراع
منذ 57 ثانية 1007
كلب يكشف جريمة قتل فتاة مشردة اختفت في ظروف غامضة
كلب يكشف جريمة قتل فتاة مشردة اختفت في ظروف غامضة
منذ 5 دقائق 111
نواف العلي يفاجئ جمهوره بالعودة لزوجته بعد انفصالهما: " لم أتوقع ردة الفعل "
نواف العلي يفاجئ جمهوره بالعودة لزوجته بعد انفصالهما: " لم أتوقع ردة الفعل "
منذ 8 دقائق 161
" أبشر " يوضح قنوات تفعيل حسابك على المنصة
" أبشر " يوضح قنوات تفعيل حسابك على المنصة
منذ 20 دقيقة 1419
خفاش ينتقم من مطرب سوداني
خفاش ينتقم من مطرب سوداني
منذ 27 دقيقة 382
سلوى المطيري .. لحد يفكر يزعلها
سلوى المطيري .. لحد يفكر يزعلها
منذ 27 دقيقة 346
أشخاص يعتدون على رجل أمن وممرض في مستشفى بالأردن
أشخاص يعتدون على رجل أمن وممرض في مستشفى بالأردن
منذ 27 دقيقة 288
يوفنتوس يقترب من صفقة تبادلية مع برشلونة لإعادة " بيانيتش "
يوفنتوس يقترب من صفقة تبادلية مع برشلونة لإعادة " بيانيتش "
منذ 38 دقيقة 1524
بالفيديو.. " زبيدة " تفتتح معرضًا كاملاً لتزيين سيارات النساء
بالفيديو.. " زبيدة " تفتتح معرضًا كاملاً لتزيين سيارات النساء
منذ 43 دقيقة 1637
خالد عبدالرحمن يدشن منصة إعلامية لجميع أعماله الفنية
خالد عبدالرحمن يدشن منصة إعلامية لجميع أعماله الفنية
منذ 49 دقيقة 317