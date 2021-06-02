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رانيا يوسف تتوعد مغردين أساؤوا لها بعد ظهورها مع مدرب برشلونة

منذ 5 ساعات
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رانيا يوسف تتوعد مغردين أساؤوا لها بعد ظهورها مع مدرب برشلونة

القاهرة (صدى):
أعلنت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، أنها ستتقدم بلاغات رسمية مصحوبة بصور و" سكريت شوت " لكل التغريدات التي شاركت في وسم يسئ لها خلال الساعات الماضية على موقع " تويتر" .

وكان مغردون قد دشنوا يوم أمس وسما بلفظ خادش للحياء، وذلك عقب نشر الفنانة لصورتها بصحبة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.

ووجه المغردون تعليقات ساخرة وأخرى مسيئة للفنانة، الأمر الذي دفعها لإعلان عزمها على تقديم بلاغات ضدهم.

ووصفت الفنانة الهاشتاق بأنه " قذر"، مستنكرة الهجوم الذي تعرضت له لمجرد أنها أبدت تشجيعها لكرة القدم، مؤكدة أن من أساء لها مجرد متحرشين متعهدة بفضحهم.

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تويتر
برشلونة
رانيا يوسف
مدرب برشلونة
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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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