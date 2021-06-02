رانيا يوسف تتوعد مغردين أساؤوا لها بعد ظهورها مع مدرب برشلونة

القاهرة (صدى):
أعلنت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، أنها ستتقدم بلاغات رسمية مصحوبة بصور و" سكريت شوت " لكل التغريدات التي شاركت في وسم يسئ لها خلال الساعات الماضية على موقع " تويتر" .
وكان مغردون قد دشنوا يوم أمس وسما بلفظ خادش للحياء، وذلك عقب نشر الفنانة لصورتها بصحبة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.
ووجه المغردون تعليقات ساخرة وأخرى مسيئة للفنانة، الأمر الذي دفعها لإعلان عزمها على تقديم بلاغات ضدهم.
ووصفت الفنانة الهاشتاق بأنه " قذر"، مستنكرة الهجوم الذي تعرضت له لمجرد أنها أبدت تشجيعها لكرة القدم، مؤكدة أن من أساء لها مجرد متحرشين متعهدة بفضحهم.
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