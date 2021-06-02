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بالفيديو.. استشاري: يجب على المخالط التزام منزله وعدم الذهاب إلى العمل

منذ 32 دقيقة
1451
بالفيديو.. استشاري: يجب على المخالط التزام منزله وعدم الذهاب إلى العمل

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور ناصر توفيق، أستاذ التخدير والعناية المساعد بجامعة الملك سعود، عن ما صرحت به "الصحة - 937" في إمكانية استمرار المخالط لمصاب بـ "كورونا" في عمله إذا لم تظهر عليه أعراض.

وقال "توفيق" لـ "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية": "هناك خطر لأن أعراض الفيروس لا تظهر إلا بعد 10 أيام ونحن لا نريد أن نخاطر بأبناء الوطن والدولة أعطت المخالط أجازة".

وأضاف: "يجب أن نلتزم بما قالته وزارة الصحة في البداية إذا خالطت أحد يجب أن تلزم مكانك ولا يجب أن يتم تغيير هذه الخطة في الوقت الراهن".

وعن مؤشر الإصابات، توقع "توفيق" تحسن المؤشر خلال الاسبوع القادم إذا تم الالتزام بخطة وزارة الصحة والعمل بها جيدًا.

 

الصحة
فيروس كورونا
إصابات كورونا
المخالطين

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: قَالَهَا سيّد الخلق مَا أفلَحَت أقوام للحَريم وَلّت🔥 وَ الله. يَهدِي مشايخ عَن الدّين الإسلامي ضلّت...
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
كالعاده ولا جديد

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