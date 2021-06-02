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أيادي العبث والتخريب تطال لوحة إرشادية بأضم

منذ 7 ساعات
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أيادي العبث والتخريب تطال لوحة إرشادية بأضم

حامد العمري تصوير: صالح المتعاني (صدى):
تعمل وزارة النقل جاهدةً بتركيب لوحات إرشادية تحمل مسميات مدن ومحافظات وطننا الغالي ، ولكن بعض تلك اللوحات التعريفية والإرشادية لم تدم طويلاً حيث لم تسلم من أيادي العابثين التي لا تقدر جهود وزارة النقل والغرض الذي وضعت من أجله .

ومن أمثلة ذلك ما رصده صباح اليوم المواطن " صالح رزق الله المتعاني " للوحة إرشادية هامة طالتها يد العبث بمحافظة أضم وتقع تحديداً بأعلى عقبة " البوا " للقادم إلى مركز حقال التابع لمحافظة أضم جنوبي منطقة مكة المكرمة ، ولم يتبق من اللوحة سوى " أهلا بكم في مركز.....بمحافظة..... " ولكن ماهي هذه المحافظة وما هو هذا المركز ، والذي سيوقع المسافر أو الزائر في التضليل وحيرة من أمره .

وأصبحت هذه اللوحة الآن مشوهةً للطريق، والتي لم توضع من فراغ وإنما وضعت لسهولة وسرعة معرفة أسماء المدن وجهاتها وأبعادها ، وأصبح من الظروري أن نعي جميعاً ونعرف جيداً الغرض الذي وضعت من أجله هذا اللوحات ، وتوعية المواطنين والشباب بأن تلك الأعمال التخريبية غير حضارية وأن المواطن والشاب هما شركاء في التنمية والتطور ، والمحافظة على مكتسبات الوطن .

أضم
وزارة النقل
لوحات إرشادية
العبث والتخريب

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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