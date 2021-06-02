مواصفات وأسعار سيارة ألفا روميو ستيلفيو 2021

أميرة خالد (صدى):
قدمت الصانعة الإيطالية ألفا روميو موديل جديد من سيارتها ستيلفيو، بإمكانيات متطورة.
وتمتلك السيارة في مقصورتها الداخلية 6 سماعات، وتكييف هواء ضبط ثنائي المناطق لدرجات الحرارة، ومثبت سرعة، وحامل أكواب أمامي، وحامل أكواب خلفي.
كما توجد بها مخرج كهرباء، ومقياس للحرارة الخارجية، وكمبيوتر رحلات إغلاق مركزي للأبواب، ومرايا أمامية كهربائية، ومرايا خلفية كهربائية.
وتمتلك السيارة عددًا من وسائل الأمان، منها نظام ABS على الأربع عجلات، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، ونظام التحكم في قوة الجر، وأحزمة أمان أمامية بإمكانية الشد المسبق، ووسادة هوائية أمامية للسائق، وأمامية للراكب الأمامي.
وتحظى السيارة أيضا بوسادة هوائية جانبية للسائق، ووسادة هوائية جانبية للراكب الأمامي، وحزمة أمان خلفية متعددة النقاط، كما يوجد بها محرك بقوة 2000 سي سي 4 سلندر تربو، بقوة 280 حصانا وناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات.
ويبلغ سعر سيارة " أوتوماتيك / SUPER 2021 " نحو 242 ألف ريال، بينما يبلغ سعر أوتوماتيك / QUADRIFOGLIO 2021 نحو 440 ألف ريال.