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بالفيديو.. "السليمان" يوضح حكم البكاء على الميت

منذ 56 دقيقة
1623
بالفيديو.. "السليمان" يوضح حكم البكاء على الميت

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم البكاء على الميت وهل ينافي الصبر.

وقال "السليمان" في فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء: "البعض عند المصيبة يحصل منه ما يتعلق برفع الصوت في البكاء والتطاول في الكلام.. والنبي تبرأ من ذلك".

وأضاف: "لايجوز مما يحدث من البعض كقيام بعض السيدات بشق توبها وحلق رأسها عند المصيبة.. فكل ذلك تبرأ منه النبي".

وتابع: "أما فيما يتعلق بالبكاء المعتاد عليه فهذا أمر طبيعي فالنبي عند وفاة أبنه سأله الصحابة قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله".

 

البكاء
الأحكام الشرعية
عبدالسلام السليمان
بكاء الميت

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80482
منذ 3 دقائق
الله يرحم من مات

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: قَالَهَا سيّد الخلق مَا أفلَحَت أقوام للحَريم وَلّت🔥 وَ الله. يَهدِي مشايخ عَن الدّين الإسلامي ضلّت...
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
كالعاده ولا جديد

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