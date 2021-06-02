الهلال الأحمر يباشر 3840 حالة إسعافية في الطائف

الطائف (صدى):
كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف عن احصائية الحالات التي باشرتها الفرق الاسعافية التابعة لها خلال شهر مايو لعام ٢٠٢١م حيث بلغ عددها ٣٨٤٠ حالة إسعافية.
حيث أوضحت الهيئة أنها تنوعت مابين حالات مرضية وحوادث مرورية تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة اسعافية متكاملة.
وبينت الهيئة أن عدد الحالات الإسعافية الناتجة عن الحوادث المرورية بلغت١١٢٧ حالة نقل منها 688 حالة للمنشآت الطبية فيما اكتفت ٤٣٩ حالة بالخدمة المقدمة من الفرق الإسعافية .
كما أوضحت عدد الحالات المرضية المتنوعة التي باشرتها الفرق الإسعافية بلغ عددها 2713 حالة حيث نقل منها لاستكمال الرعاية الطبية 1573 حالة فيما اكتفت 1140 حالة بالخدمة التي قدمت لهم .
ونوّهت الهيئة أنه في حال وجود حالة اسعافية المبادرة بطلب الخدمة الاسعافية عن طريق الاتصال بالرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق أسعفني .