الصين تعلن عن إطلاق أحدث سيارة كروس أوفر GS4 Plus

أميرة خالد (صدى):
أعلنت شركة GAC الصينية عن أحدث اصداراتها في عالم السيارت، و هي النسخة GS4 Plus التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر.
وجاءت السيارة بطول 4 أمتار و 71 سم ، و عرض 188 سم ، و مسافة 271 سم بين قاعدة العجلات ، و 172 سم للارتفاع ، بينما ترتكز على عجلات رياضية تتراوح بين 17 إلى 19 بوصة ، مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي أنيق.
واعتمدت على شبكات أمامية كبيرة الحجم، تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع لمسات فنية من الكروم، مع مصابيح ضباب مثل أنياب الأسد تقع على جانبي الصادم الامامي، و الذي دعم أيضا بفتحات للتهوية.