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برشلونة يضع اللمسات الأخيرة في عقد تجديد ميسي

منذ 12 دقيقة
1252
برشلونة يضع اللمسات الأخيرة في عقد تجديد ميسي

وكالات (صدى):
تحدث الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عن كواليس عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي الجديد مع نادي برشلونة.

وعن ذلك، قال "رومانو" على "تويتر": "برشلونة يضع اللمسات الأخيرة في تجديد عقد ميسي حتى يونيو 2023".

وأضاف: "النادي واثق من إكمال الاتفاق بعد محادثات إيجابية مع اللاعب، وقدوم سيرجيو أغويرو والهولندي فينالدوم والصفقات الجديدة منحت ميسي مؤشرات إيجابية".

وكان برشلونة قد وقع بالفعل مع "أغويرو" في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، ويحاول النادي أيضًا إتمام صفقة "فينالدوم" بعد رحيله عن ليفربول.

تجدر الإشارة إلى أن عقد "ميسي" مع برشلونة سينتهي يوم 30 يونيو الحالي ولم يصدر تصريح من اللاعب لتأكيد رحيله أو التجديد مع برشلونة.

 

برشلونة
ليونيل ميسي
سيرجيو أغويرو
فينالدوم

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غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
العدناني
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