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6 إصابات في حادث مروري بمكة 

منذ 25 دقيقة
1428
6 إصابات في حادث مروري بمكة 

مكة المكرمة (صدى):
وقع حادث مروري على طريق الدائري الرابع بمكة المكرّمة، صباح اليوم؛ مما أسفر عن 6 إصابات، وعلى الفور تم نقل الحالات إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، ورد بلاغا إلى غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة، يفيد بوجود حادث تصادم بعد جسر الدائري الرابع بمكة المكرّمة في اتجاه جدة وبه عدد من الإصابات، كما تم توجيه 3 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني عبدالله جرادي.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدّسة، إنه حين وصول أول فرقة للموقع، اتضح وجود 6 إصابات: إصابتان متوسطتا الخطورة، وإصابتان بسيطتان، وإصابتان؛ رفض المصابان النقل.

 

مكة المكرمة
هيئة الهلال الأحمر
حادث مروري
إصابات
الإسعاف

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الله يستر
المهم
الفتاوي الأيام هذي مدري كيف
لا يهمونك انا مجنونك
هذا من فضل ربي
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
العدناني
ألين قلوبا وأرق أفئدة

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