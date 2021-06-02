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أخطاء شائعة في غسل الملابس تسبب أمراض خطيرة 

منذ 7 ساعات
1903
أخطاء شائعة في غسل الملابس تسبب أمراض خطيرة 

أميرة خالد (صدى):
يقع الكثير من الأشخاص في أخطاء أثناء غسل الملابس تسبب أمراضا خطيرة.

ونستعرض د بعض الأخطاء الشائعة التي قد يرتكبها الناس أثناء غسل وتجفيف الملابس وتشمل تجفيف الملابس بصورة خاطئة يمكن أن يكون سببًا في نمو الفطريات بالملابس وظهور النمل الأبيض.

التخزين قبل الغسل يعد أحد أهم أسباب انتشار العدوى، خاصة أن الملابس المتسخة تحتوي على كميات كبيرة من الفيروسات التي يمكن انتقالها عبر الملابس.

التجفيف داخل المنزل: ينصح الخبراء بضرورة تجفيفها في ضوء الشمس بشكل مباشر، ثم رفعها بمجرد أن تجف لضمان الحفاظ على الألوان.

كثرة المنظفات: يعد الإفراط في استخدام المنظفات من أسباب إصابة الإنسان بتهيج الجلد والتهابات البشرة.

الغسل بالماء البارد: المياه الباردة يمكن أن تكون بيئة مناسبة لانتشار العديد من الأمراض في الملابس، كما يجب غسل ملابس المرضى أكثر من مرة وتخزينها في أكياس مغلقة.

عدم التعقيم: يعد تعقيم الملابس باستخدام المنظفات المخصصة من أهم وسائل القضاء على البكتيريا الضارة ومنعها من التكاثر.

 

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الماء البارد
المنظفات
أخطاء شائعة
غسل الملابس

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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