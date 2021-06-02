أخطاء شائعة في غسل الملابس تسبب أمراض خطيرة 

أميرة خالد (صدى):
يقع الكثير من الأشخاص في أخطاء أثناء غسل الملابس تسبب أمراضا خطيرة.
ونستعرض د بعض الأخطاء الشائعة التي قد يرتكبها الناس أثناء غسل وتجفيف الملابس وتشمل تجفيف الملابس بصورة خاطئة يمكن أن يكون سببًا في نمو الفطريات بالملابس وظهور النمل الأبيض.
التخزين قبل الغسل يعد أحد أهم أسباب انتشار العدوى، خاصة أن الملابس المتسخة تحتوي على كميات كبيرة من الفيروسات التي يمكن انتقالها عبر الملابس.
التجفيف داخل المنزل: ينصح الخبراء بضرورة تجفيفها في ضوء الشمس بشكل مباشر، ثم رفعها بمجرد أن تجف لضمان الحفاظ على الألوان.
كثرة المنظفات: يعد الإفراط في استخدام المنظفات من أسباب إصابة الإنسان بتهيج الجلد والتهابات البشرة.
الغسل بالماء البارد: المياه الباردة يمكن أن تكون بيئة مناسبة لانتشار العديد من الأمراض في الملابس، كما يجب غسل ملابس المرضى أكثر من مرة وتخزينها في أكياس مغلقة.
عدم التعقيم: يعد تعقيم الملابس باستخدام المنظفات المخصصة من أهم وسائل القضاء على البكتيريا الضارة ومنعها من التكاثر.