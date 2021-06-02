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بالفيديو.. الأحوال المدنية توضح خطوات الحصول على سجل الأسرة من منصة أبشر

منذ 47 دقيقة
1463
بالفيديو.. الأحوال المدنية توضح خطوات الحصول على سجل الأسرة من منصة أبشر

الرياض (صدى):
كشفت الأحوال المدنية أنه يمكن تقديم طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج من خلال منصة "أبشر" دون الذهاب إلى الأحوال المدنية.

وأوضحت الوزارة في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه بمجرد تسجيل عقد الزواج في وزارة العدل يتم تسجيله إلكترونيًا في الأحوال المدنية.

ويمكن لـ "المواطن" بعد ذلك الدخول إلى حسابه عبر منصة "أبشر" وطلب استيلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني لكي يصل من خلال البريد السعودي دون زيارة الاحوال المدنية.

ويمكن الحصول على سجل الأسرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل الدخول عبر في منصة "أبشر".

2- اختيار "خدمات".

3- اختيار الأحوال المدنية.

4- اختيار خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج.

 

وزارة العدل
الأحوال المدنية
عقد الزواج
منصة أبشر
سجل الأسرة

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(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الله يستر
المهم
الفتاوي الأيام هذي مدري كيف
لا يهمونك انا مجنونك
هذا من فضل ربي
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
العدناني
ألين قلوبا وأرق أفئدة

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