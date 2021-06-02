بالفيديو.. وزير الطاقة: خارطة الحياد الصفري الأخيرة لوكالة الطاقة الدولية هي تتمة لفيلم لا لا لاند

نايف السالم (صدى):
طرحت إحدى المشاركات في قمة الصراحة سؤلا على وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قالت فيه :من أجل الوصول للحياد الصفري يجب أن لايكون هنالك استثمارات في مجال البترول والغاز على خارطة الطريق تلك، بصفتكم الدول المنتجة من أوبك وأوبك+ هل لكم رأي حول ذلك؟.
ورد الأمير قائلا: ": لا لم نقض أي وقت في نقاش ذلك، الوزير الأنغولي هو من ذكر الموضوع، لكن في نقاشنا لم نتطرق إليه.
وقال الوزير "إن خارطة الحياد الصفري الأخيرة لوكالة الطاقة الدولية هي تتمة لفيلم (لا لا لاند)" وإذا كان تكملة لذلك الفيلم فلماذا يجب علىً أخذه على محمل الجد؟.