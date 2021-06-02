بالفيديو.. "رئيس المسابقات" يكشف كيف تعامل اتحاد القدم مع روزنامة الموسم المقبل

نواف السالم (صدى):
قال نعيم البكر، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الموسم المقبل يشهد روزنامة مزدحمة للغاية على الصعيدين المحلي والدولي في ظل استمرار تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد. خاصة أن التشابك الواضح بين الأجندات المحلية والقارية والدولية..
وأشار في تصريحات عبر برنامج في المرمى على قناة العربية: إلى أنه في حال استمرار الأمور على نحو مثالي فإن ختام دور المحترفين لن يتأخر عن ختام مايو القادم.
وأضاف :هناك 8 مباريات من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم، كان من الممكن أن تنتهي في شهر يونيو الحالي، لكنها تأجلت إلى الموسم القادم.
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من مسودة الروزنامة الجديدة تم مناقشة الملاحظات مع الأندية، حتى تم الاستقرار على الروزنامة النهائية، بحيث يبدأ الموسم في 12 أغسطس ويضع أوزاره في نهاية مايو، مع استيعاب جميع المشاركة الدولية.
وأكد أن مشاركة الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا مجدولة بالفعل في روزنامة الموسم الجديد. مؤكدا أنه في حال أن الأمور مضت على الوضع المثالي فإن نهاية الموسم ستكون في ختام مايو.