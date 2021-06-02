شاهد.. غرق سفينة للجيش الإيراني بعدما التهمتها النيران بالكامل

طهران (صدى):
غرقت سفينة حربية إيرانية قرب ميناء جاسك بمحافظة هرمزغان، بعد اندلاع حريق فيها.
وأفادت المنطقة الثانية للبحرية الإيرانية في ميناء جاسك في بيان لها: “سفينة “خارك” غرقت صباح اليوم في ميناء جاسك، بعد فشل جميع المحاولات لإخماد الحريق وإنقاذها”. مشيرة إلى أنه تم إنقاذ جميع طاقم السفينة".
وفشلت جهود الإنقاذ التي استمرت 20 ساعة، فشلت، رغم استخدام كافة الإمكانيات ومرافق الإغاثة البحرية".
غرق السفينة يأتي بعد سلسلة حوادث ضد سفن إيرانية غرقت وأهمها سفينة التجسس التي كانت راسية قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر.