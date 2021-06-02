وفاة أول مؤسس فرقة موسيقية الملحن عبدالله السلوم

أميرة خالد (صدى):
توفي الموسيقي والملحن عبدالله السلوم الشهير باسم " أو وحيد " ، أمس الثلاثاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وتسبب خبر وفاة الملحن الراحل في حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونعاه عدد كبير من الوسط الغنائي والموسيقي والإعلامي.
وكتب محمد الخميسي في تغريدته: " فقدنا اليوم القامة الإعلامية الكبيرة فهد الشايع ، والقامة الفنية الكبيرة الملحن عبدالله السلوم رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته، في برنامج وينك وثقنا بعضاً من سيرتهم وكفاحهم في الحياة وخدمة مجتمعهم ووطنهم".
يذكر أن السلوم أسس أول فرقة موسيقية في نجد، وله العديد من الإسهامات الثقافية والفنية . كما قدم عدة ألحان شعبية لأغان شهيرة من بينها " خلاص من حبكم ، وعشرة سنين، والأرض أرض الله ، ويا حسرتي " ، وغيرها.