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وفاة أول مؤسس فرقة موسيقية الملحن عبدالله السلوم

منذ 9 ساعات
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وفاة أول مؤسس فرقة موسيقية الملحن عبدالله السلوم

أميرة خالد (صدى):
توفي الموسيقي والملحن عبدالله السلوم الشهير باسم " أو وحيد " ، أمس الثلاثاء، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وتسبب خبر وفاة الملحن الراحل في حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونعاه عدد كبير من الوسط الغنائي والموسيقي والإعلامي.

وكتب محمد الخميسي في تغريدته: ‏" فقدنا اليوم القامة الإعلامية الكبيرة ‎ فهد الشايع ، والقامة الفنية الكبيرة الملحن ‎عبدالله السلوم رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته، في ‎برنامج وينك وثقنا بعضاً من سيرتهم وكفاحهم في الحياة وخدمة مجتمعهم ووطنهم".

يذكر أن السلوم أسس أول فرقة موسيقية في نجد، وله العديد من الإسهامات الثقافية والفنية . كما قدم عدة ألحان شعبية لأغان شهيرة من بينها " خلاص من حبكم ، و‫عشرة سنين‬، والأرض أرض الله‬ ، ويا حسرتي "‬ ، وغيرها.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12491
منذ 8 ساعات
اللهم أغفر له وارحمه وتجاوز عنه وأجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى وتقبل منه صالح الأعمال وأجعل له القبر خير من مساكن الدنيا كلها

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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