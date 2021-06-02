تطبيقات خطيرة على أندرويد تسهل عملية الاختراق

وكالات (صدى):
حذر مختصون من 5 تطبيقات شائعة على "أندرويد" تمثل تهديدا خطيرا حيث يستخدمها القراصنة لخداع المستخدمين لتثبيتها على هواتفهم لتحقيق الوصول إلى البيانات الشخصية.
وأوضح المختصون، أن المتسللين يعتمدون على طرق جديدة لمحاولة الوصول إلى الأجهزة وجميع البيانات الشخصية للغاية التي نخزنها عليها، ويمكن للتطبيقات الخبيثة رؤية رسائل نصية خاصة وحتى تفاصيل الحساب المصرفي، التي تُرسل مباشرة إلى المجرمين دون أن يلاحظ المستخدم وقوع هجوم.
وأشاروا إلى أنه عند تنزيل التطبيقات وتثبيتها، تبدو وكأنها خدمات رسمية ومن غير المحتمل أن يكتشف المستخدم أي خطأ حتى فوات الأوان، فيما تشمل التطبيقات التي يجب الانتباه إليها ما يلي: Uplift: Health and Wellness، BookReader ،PlutoT، Kaspersky: Free Antivirus VLC MediaPlayer؛ حيث نصح المختصون بضرورة حذفها على الفور.