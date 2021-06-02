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تطبيقات خطيرة على أندرويد تسهل عملية الاختراق

منذ 58 دقيقة
1831
تطبيقات خطيرة على أندرويد تسهل عملية الاختراق

وكالات (صدى):
حذر مختصون من 5 تطبيقات شائعة على "أندرويد" تمثل تهديدا خطيرا حيث يستخدمها القراصنة لخداع المستخدمين لتثبيتها على هواتفهم لتحقيق الوصول إلى البيانات الشخصية.

وأوضح المختصون، أن المتسللين يعتمدون على طرق جديدة لمحاولة الوصول إلى الأجهزة وجميع البيانات الشخصية للغاية التي نخزنها عليها، ويمكن للتطبيقات الخبيثة رؤية رسائل نصية خاصة وحتى تفاصيل الحساب المصرفي، التي تُرسل مباشرة إلى المجرمين دون أن يلاحظ المستخدم وقوع هجوم.

وأشاروا إلى أنه عند تنزيل التطبيقات وتثبيتها، تبدو وكأنها خدمات رسمية ومن غير المحتمل أن يكتشف المستخدم أي خطأ حتى فوات الأوان، فيما تشمل التطبيقات التي يجب الانتباه إليها ما يلي: Uplift: Health and Wellness، BookReader ،PlutoT، Kaspersky: Free Antivirus VLC MediaPlayer؛ حيث نصح المختصون بضرورة حذفها على الفور.

 

 

تطبيقات
اختراق
قرصنة
أندرويد
هواتف
ثغرات خطيرة

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د محمد ماجد بخش
بدنا نسمع فيروز هلق مسيتكم بالخير يا جبران أهلا وسهلا
د محمد ماجد بخش
اللهم أغفر له وارحمه وتجاوز عنه وأجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى وتقبل منه صالح الأعمال وأجعل له القبر خير من...
رااايق
اللي أعرفه أن المقارنه تصير على الدوري التي تلاعبان فيه ** وليس المقارنه أين لعبتما في السابق ** عـ العموم كلً له أسمه وقيمتة...
المهم
لازم حطب مستورد .ويكون مكتوب عليه( شبيه الحطب) ولازم رمل مستورد ويكتب عليه ايصا.
د محمد ماجد بخش
ارحموا من في الأرض

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