تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام

القاهرة (صدى):
كشفت مصادر أن الفنان المصري عادل إمام، يخضع للمعاينة الطبية بشكل مستمر، للتأكد من سلامة وضعه الصحي، في ظل تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت المصادر أن عادل إمام الأطباء يشرفون على حالة الفنان المصري نتيجة إصابته بنوع من ضيق التنفس قبل سنوات، وكل ذلك بفعل التدخين، الذي لم يتخل عنه حتى الآن، بحسب موقع الفن.
وكانت شائعات ترددت حول تدهور الحالة الصحية لإمام، ونقله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأفادت المعلومات أن إمام لا يغادر منزله وملتزم بالحجر الصحي، ومن المقرر أن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.