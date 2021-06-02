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تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام

منذ 9 ساعات
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تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام

القاهرة (صدى):
كشفت مصادر أن الفنان المصري عادل إمام، يخضع للمعاينة الطبية بشكل مستمر، للتأكد من سلامة وضعه الصحي، في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أن عادل إمام الأطباء يشرفون على حالة الفنان المصري نتيجة إصابته بنوع من ضيق التنفس قبل سنوات، وكل ذلك بفعل التدخين، الذي لم يتخل عنه حتى الآن، بحسب موقع الفن.

وكانت شائعات ترددت حول تدهور الحالة الصحية لإمام، ونقله إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت المعلومات أن إمام لا يغادر منزله وملتزم بالحجر الصحي، ومن المقرر أن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

عادل امام
فيروس كورونا
الحجر الصحي
الحالة الصحية
ضيق تنفس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12487
منذ 3 ساعات
ضيقا حرجا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12487
منذ 3 ساعات
فاعتبروا يا أولي الأبصار
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80491
منذ 5 دقائق
طيب

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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