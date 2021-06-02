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سبب تعاقد الهلال مع جارديم رغم التتويج بلقب الدوري

منذ ساعة
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سبب تعاقد الهلال مع جارديم رغم التتويج بلقب الدوري

ماجد محمد (صدى):
كشفت "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سبب تعاقد نادي الهلال مع ليوناردو جارديم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم الجديد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن الهلال رغم تتويجه بلقب دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي إلا أن الموسم الخاص به شهد عدم استقرار مع طرد أربعة مدربين بشكل متعاقب.

وصرحت الصحيفة الأكثر شهرة في إسبانيا، أن الهلال طرد المدربين بشكل سريع بسبب النتائج السلبية، فيما يعد جارديم أحد أكبر الأسماء المعروفة في عالم التدريب، خاصة بعد النجاحات التي قدمها مع موناكو الفرنسي إلى أن تمت إقالته في 2018، وبعدها حاول النصر التعاقد معه.

ومن الجدير بالذكر، أن المدرب الفرنسي كان قد حضر إلى الرياض وتواجد لمشاهدة مباراة النصر والوحدة تمهيدا لتعاقد إدارة النصر معه قبل أن يرفض استكمال المفاوضات.

 

الهلال
دوري المحترفين
تعاقدات
جارديم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12484
منذ 46 دقيقة
بس نو

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بدنا نسمع فيروز هلق مسيتكم بالخير يا جبران أهلا وسهلا
د محمد ماجد بخش
اللهم أغفر له وارحمه وتجاوز عنه وأجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى وتقبل منه صالح الأعمال وأجعل له القبر خير من...
رااايق
اللي أعرفه أن المقارنه تصير على الدوري التي تلاعبان فيه ** وليس المقارنه أين لعبتما في السابق ** عـ العموم كلً له أسمه وقيمتة...
المهم
لازم حطب مستورد .ويكون مكتوب عليه( شبيه الحطب) ولازم رمل مستورد ويكتب عليه ايصا.
د محمد ماجد بخش
ارحموا من في الأرض

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