سبب تعاقد الهلال مع جارديم رغم التتويج بلقب الدوري

ماجد محمد (صدى):
كشفت "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سبب تعاقد نادي الهلال مع ليوناردو جارديم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم الجديد.
وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن الهلال رغم تتويجه بلقب دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي إلا أن الموسم الخاص به شهد عدم استقرار مع طرد أربعة مدربين بشكل متعاقب.
وصرحت الصحيفة الأكثر شهرة في إسبانيا، أن الهلال طرد المدربين بشكل سريع بسبب النتائج السلبية، فيما يعد جارديم أحد أكبر الأسماء المعروفة في عالم التدريب، خاصة بعد النجاحات التي قدمها مع موناكو الفرنسي إلى أن تمت إقالته في 2018، وبعدها حاول النصر التعاقد معه.
ومن الجدير بالذكر، أن المدرب الفرنسي كان قد حضر إلى الرياض وتواجد لمشاهدة مباراة النصر والوحدة تمهيدا لتعاقد إدارة النصر معه قبل أن يرفض استكمال المفاوضات.