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إجراء قانوني "جديد" بشأن عوض الله والشريف حسن على خلفية قضية الفتنة بالأردن

منذ ساعة
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إجراء قانوني "جديد" بشأن عوض الله والشريف حسن على خلفية قضية الفتنة بالأردن

عمّان (صدى):
أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن قرار ظن بحق المشتكى عليه ابراهيم يوسف عوض الله والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم.

وووفقا لوكالة الأنباء الرسمية "بترا": رفع القرار وأرسل إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء، لإجراء المقتضى القانوني. وذلك على خلفية قضية ما عرف بـ "الفتنة" قبل شهرين التي أثارت جدلاً واسعاً في الأردن.

وكان رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أعلن خلال شهر أبريل اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي السابق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

فيما نفى اعتقال الأمير حمزة لكنه بيّن أنه طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات قد توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجها الشريف حسن وعوض الله وآخرون.

الأردن
الفتنة
محكمة أمن الدولة
وكالة الأنباء
عوض الله
الشريف حسن

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بدنا نسمع فيروز هلق مسيتكم بالخير يا جبران أهلا وسهلا
د محمد ماجد بخش
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رااايق
اللي أعرفه أن المقارنه تصير على الدوري التي تلاعبان فيه ** وليس المقارنه أين لعبتما في السابق ** عـ العموم كلً له أسمه وقيمتة...
المهم
لازم حطب مستورد .ويكون مكتوب عليه( شبيه الحطب) ولازم رمل مستورد ويكتب عليه ايصا.
د محمد ماجد بخش
ارحموا من في الأرض

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