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"صحة الرياض" تنشر رسالة توعوية للإقلاع عن التدخين

منذ 16 ساعة
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"صحة الرياض" تنشر رسالة توعوية للإقلاع عن التدخين

سعيد العجل (صدى):
نشرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض رسالة توعوية لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت "صحة الرياض" عبر "إنفوجرافيك" توعوي أنه يمكن الإقلاع عن التدخين عبر خطوات بسيطة تشمل: التحكم في ذروة التدخين، الإنشغال بنشاط آخر، الاستفادة من المحاولات الفاشلة للإقلاع واعتبارها خطوات نحو الإقلاع عن هذه العادة السيئة، الخروج من المكان والعودة إليه، إضافة إلى تحديد موعد للإقلاع وإخبار المقربين به، والحصول على الدعم من الأصدقاء والمؤسسات المتخصصة.

وأشارت إلى حزمة من المحفزات التي تدفع للتدخين مثل شرب القهوة، المشاعر القوية، التدخين في أماكن العمل، أعراض الانسحاب في فترة الإقلاع، فضلاً عن المناسبات العامة، والتواجد مع أصدقاء مدخنين، وفترات الانتظار الطويلة ومشاهدة الأفلام.

وبينت "صحة الرياض" أنه يمكن التعامل الأمثل مع محفزات التدخين لتجنب الوقوع في براثن هذه العادة السيئة، وذلك من خلال استبدال الدخان بأشياء أخرى كالمسواك والمسبحة، والابتعاد عن المناسبات الاجتماعية المحفزة للتدخين، واستشارة المختصين والأطباء لتجنب الأعراض الإنسحابية، واستخدام المكسرات والوجبات الخفيفة أثناء المشاهدة والانتظار.

ودعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض إلى الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها وزارة الصحة للإقلاع عن التدخين، وذلك من خلال حجز موعد لأقرب عيادة لمكافحة التدخين عبر الاتصال على رقم 937 .

التدخين
المديرية العامة للشؤون الصحية
منطقة الرياض
صحة الرياض
رسالة توعوية

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
بايدن السود لاينجحون لأن البيض والأبيض عندنا لافرق أبيض ناجح وأسود ناجح وهذا الفرق الذي جعل ألله سبحانه لافرق بايدن راجع وسترجع العالم بتغيرات...

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