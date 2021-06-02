وزير الطاقة: المملكة لم تعد دولة مصدرة للبترول فقط ونحن أقوى المنافسين في الطاقة

الرياض (صدى):
رد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على سؤال طرح عليه "هل القرارات المؤثرة على إنتاج الشركات العظمى تسبب لكم قلقًا؟" قائلا: أنه من أن يتدخل في شؤون الآخرين لافتا إلى أن الشركات دولية لها حوكمتها وقوانينها الخاصة .
وتابع: "لذلك ليس لدي الحق ان أشرع في الحديث عن ماذا ستصوت عليه الجمعية العمومية أو من سيترشح لمجلس الإدارة .. أنا أعرف أمرا واحدا أنا أعلم ما الذي تريد أن تفعله المملكة وما الذي تريد المملكة أن تنجزه ، والأهم من ذلك ما نحن قادرون على عمله فيما يتعلق بالوعي البيئي والاستفادة المادية من المواد الهيدروكربونية ".
وأضاف: أكرر لكم جميعا أن المملكة لم تعد دولة مصدرة للبترول فقط بل هي بلد منتج للطاقة ولدينا سجل واضح يبين أننا ليس بلد منتج للطاقة فحسب وإنما نحن من أقوى المنافسين في الطاقة، وانتاجنا للبترول منخفض التكلفة وكذلك انتاجنا للغاز وأيضا إنتاجنا للطاقة المتجددة وسنكون بلاوشك من اقل للدول في تكلفة إنتاج الهيدروجين ، وانا أدعو العالم لقبول هذه الحقيقة وسنكون متقدمين في جميع هذه الأنشطة.