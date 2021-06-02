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وزير الطاقة: المملكة لم تعد دولة مصدرة للبترول فقط ونحن أقوى المنافسين في الطاقة

منذ 29 دقيقة
1579
وزير الطاقة: المملكة لم تعد دولة مصدرة للبترول فقط ونحن أقوى المنافسين في الطاقة

الرياض (صدى):
‏رد ‎وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على سؤال طرح عليه "هل القرارات المؤثرة على إنتاج الشركات العظمى تسبب لكم قلقًا؟" قائلا: أنه من أن يتدخل في شؤون الآخرين لافتا إلى أن الشركات دولية لها حوكمتها وقوانينها الخاصة .

وتابع: "لذلك ليس لدي الحق ان أشرع في الحديث عن ماذا ستصوت عليه الجمعية العمومية أو من سيترشح لمجلس الإدارة .. أنا أعرف أمرا واحدا أنا أعلم ما الذي تريد أن تفعله المملكة وما الذي تريد المملكة أن تنجزه ، والأهم من ذلك ما نحن قادرون على عمله فيما يتعلق بالوعي البيئي والاستفادة المادية من المواد الهيدروكربونية ".

وأضاف: أكرر لكم جميعا أن المملكة لم تعد دولة مصدرة للبترول فقط بل هي بلد منتج للطاقة ولدينا سجل واضح يبين أننا ليس بلد منتج للطاقة فحسب وإنما نحن من أقوى المنافسين في الطاقة، وانتاجنا للبترول منخفض التكلفة وكذلك انتاجنا للغاز وأيضا إنتاجنا للطاقة المتجددة وسنكون بلاوشك من اقل للدول في تكلفة إنتاج الهيدروجين ، وانا أدعو العالم لقبول هذه الحقيقة وسنكون متقدمين في جميع هذه الأنشطة.

المملكة
الأمير عبدالعزيز بن سلمان
الطاقة
وزير الطاقة
سؤال

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12456
منذ 13 دقيقة
صدقت
علي الغامدي السعودية تضاهي اكبر دول العالم اقتصاديا بل وتفوقت عليهم بخطط استراتيجية علمية حكيمه
علي الغامدي السعودية تضاهي اكبر دول العالم اقتصاديا بل وتفوقت عليهم بخطط استراتيجية علمية حكيمه عدد التعليقات : 288
منذ 5 دقائق
السعودي فوق فوق ومكانتنا الاقتصاديه تضاعي اقوي دول العالم بل وتتفوق عليها وسبقنا دول سبقتنا سنين ولكن بحكمةالملك سلمان قائد مسيرة التطور والنمو الاقتصادي وبوجودعضدية الاسدين ولي العهد محمد بن سلمان صاحب رؤية 2030 واخيه عبدالعزيز بن سلمان فالسعودية بأمان اقتصادي يضاهي دول العالم

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أحدث التعليقات

ابو علي
٢٤ ساعه خارج البيت الله لا يعيدها من عيشه ومنه الأثول اللي يرضا بزوجه بهذا الحال
علي الغامدي السعودية تضاهي اكبر دول العالم اقتصاديا بل وتفوقت عليهم بخطط استراتيجية علمية حكيمه
السعودي فوق فوق ومكانتنا الاقتصاديه تضاعي اقوي دول العالم بل وتتفوق عليها وسبقنا دول سبقتنا سنين ولكن بحكمةالملك سلمان قائد مسيرة التطور والنمو الاقتصادي...
د محمد ماجد بخش
الصبر والتعب والجهد .. مقابل شيء ما تعرفوه موجود في الكفايات
د محمد ماجد بخش
راجعوا دواوين الشعر تجدون بكاء الرجال لا تحسبن المجد أمرا أنت صاحبه لن تبلغ المجد حتى تأكل التبنا
د محمد ماجد بخش
اعترف لي مرة معالي وقال انا يا ماجد ضعيف ان كنت تشكي بنا ضعفك نحن بالله وش نقول

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