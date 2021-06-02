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ألمانيا تعلن استعدادها لافتتاح مكتب الهيدروجين في الرياض

منذ ساعة
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ألمانيا تعلن استعدادها لافتتاح مكتب الهيدروجين في الرياض

برلين (صدى):
أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دنيس كوميتات، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا تستعد لافتتاح "مكتب الهيدروجين" في العاصمة الرياض خلال الصيف الجاري.

وأوضح دنيس كوميتات، أن ذلك في إطار تعزيز الشراكات بين البلدين في الملف الاقتصادي، إضافة إلى تنمية التبادل النشط على مستوى المجتمع المدني، مضيفًا: "العلاقات بين ألمانيا والسعودية في مجملها جيدة للغاية، نحن نعمل بشكل وثيق مع السعودية في عدد من مجالات السياسة؛ ليس أقلها في القطاع الاقتصادي"، بحسب موقع "العربية.نت".

وتابع متحدث الخارجية الألمانية: "أقامت ألمانيا والسعودية شراكة في مجال الهيدروجين، وسيتم افتتاح "مكتب هيدروجين" في الرياض هذا الصيف، ونحن نرى أن هذا مثال جيد على كيف أن التعاون الاقتصادي لا يفيد الشركات فحسب، بل يفيد المناخ أيضًا، فقط يمكننا الحد من تغير المناخ بنجاح، وينبغي ألا يقتصر تعاوننا على القضايا الاقتصادية والمناخية، فالعلاقات الثنائية تزدهر أيضًا من خلال التبادل النشط على مستوى المجتمع المدني".

 

الرياض
علاقات دولية
ألمانيا
مكتب الهيدروجين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 12484
منذ 28 دقيقة
يا حظه

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بدنا نسمع فيروز هلق مسيتكم بالخير يا جبران أهلا وسهلا
د محمد ماجد بخش
اللهم أغفر له وارحمه وتجاوز عنه وأجعل قبره روضة من رياض الجنة وأسكنه الفردوس الأعلى وتقبل منه صالح الأعمال وأجعل له القبر خير من...
رااايق
اللي أعرفه أن المقارنه تصير على الدوري التي تلاعبان فيه ** وليس المقارنه أين لعبتما في السابق ** عـ العموم كلً له أسمه وقيمتة...
المهم
لازم حطب مستورد .ويكون مكتوب عليه( شبيه الحطب) ولازم رمل مستورد ويكتب عليه ايصا.
د محمد ماجد بخش
ارحموا من في الأرض

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