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4 وظائف توفرها الهيئة الملكية بالجبيل

منذ ساعة
1964
4 وظائف توفرها الهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر 4 وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى عبر برنامج التأهيل والإحلال للعمل بشركات القطاع الخاص.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: سكرتيرة: درجة الدبلوم في في تخصص (السكرتارية)، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة سكرتارية، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وقالت الهيئة أن من بين وظائفها: كهربائي مباني: درجة دبلوم (هندسة كهربائية)، خبرة لا تقل عن سنتين، فضلًا عن موظف استقبال: درجة الدبلوم في تخصص (الإدارة المكتبية الإدارة العامة إدارة الأعمال السكرتارية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين، إجادة اللغة الإنجليزية.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى موظف مشتريات: شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، إجادة اللغة الإنجليزية، فيما لمزيد من المعلومات ومعرفة الشروط وللتقديم من خلال موقع برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية .

 

 

وظائف
القطاع الخاص
الهيئة الملكية بالجبيل
برنامج التأهيل والإحلال

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