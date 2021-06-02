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ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

منذ 11 ساعة
2027
ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض (46) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم أكثر من (47) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّاً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

المملكة
منطقة الرياض
الحطب المحلي
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 128645
منذ 9 ساعات
المخالف يخالف ..
المهم
المهم عدد التعليقات : 353
منذ 6 ساعات
لازم حطب مستورد .ويكون مكتوب عليه( شبيه الحطب)
ولازم رمل مستورد ويكتب عليه ايصا.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اكرام الضيف واحب
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه
أبو عبدالله الحربي
الخلاصة العالم عندها تذبذبان مال وعنصرية وعندنا المال ولافرق دستور حير من عند لايحير بين الكاف والنون فهل من مدكر دول تخوض أمواج ونحن...
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
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